Менеджер намекнул на возвращение Хабиба 

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул в Twitter, что спортсмен может провести еще один бой.
Как сообщал «Рамблер», ранее Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Тем самым он одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
30-0— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 10, 2020
Однако Али Абдель-Азиз намекнул в своем аккаунте в Twitter, что Нурмагомедов может еще раз выйти на ринг.
«30:0», — написал он.
Ранее в возрасте 57 лет скончался отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. В апреле у него было выявлено заражение коронавирусом и проблемы с сердцем. Спортивные аналитики отмечали, что бой с Гейджи стал особенным испытанием для Нурмагомедова в связи с кончиной его отца.