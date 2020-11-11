Менеджер намекнул на возвращение Хабиба 

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул в Twitter, что спортсмен может провести еще один бой.

30-0— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 10, 2020 Как сообщал «Рамблер», ранее Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Тем самым он одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Однако Али Абдель-Азиз намекнул в своем аккаунте в Twitter, что Нурмагомедов может еще раз выйти на ринг.

«30:0», — написал он.