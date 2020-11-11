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Боец MMA «задушил» соперника до потери сознания 

Lenta.ru 5 часов назад
Боец MMA «задушил» соперника до потери сознания
Фото: globallookpress.com
Израильский боец смешанного стиля (MMA) Натан Леви одержал победу путем сдачи соперника на Dana White Contender Series (DWCS) и завоевал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.
Леви досрочно завершил схватку против американца Шахина Сантаны. 29-летний представитель Израиля в третьем раунде сумел занять доминирующую позицию в партере и применить прием «треугольник руками». Сантана не сдался, тем самым дав сопернику себя задушить. Бой остановил рефери, присудив Леви победу.
По итогам турнира Леви обеспечил себе подписание контракта с UFC. Несмотря на это, у израильтянина запланирован поединок в рамках Legacy Fighting Alliance 20 ноября.
Видео дня. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в матче АПЛ
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