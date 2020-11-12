Тренер Нурмагомедова поддержал Хабиба

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на пост своего подопечного об автомобильных авариях в Дагестане.
«Да, это мудрое послание. Каждый раз, когда я бываю в Дагестане, меня больше всего беспокоит вождение без соблюдения правил», — написал Мендес в комментариях к посту Нурмагомедова в Instagram.
Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов призвал не нарушать правила ПДД.