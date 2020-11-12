Федор Емельяненко может провести бой в Москве 

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко не исключил варианта проведения одного из своих следующих боев в Москве.
«Проведение боя в Москве рассматривается либо этим летом, либо чуть позже. Недавно разговаривал с главой Bellator Скоттом Кокером, в планах это есть. Из-за пандемии есть определенные трудности», — цитирует Емельяненко РИА «Новости».
Российский боец провел в профессиональной карьере 45 поединков, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. В своем последнем бою он победил американца Куинтона Джексона.
Ранее Емельяненко заявил о желании побороться за пояс Bellator.