Бой Магомедшарипова возглавит турнир UFC

Бой россиянина Забита Магомедшарипова возглавит один из турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в начале 2021 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
Магомедшарипов ранее вылетел в США для подготовки к следующему бою.
"Бой Забита возглавит один из турниров в январе, он будет пятираундовым. Соперники на данный момент рассматриваются. Яир Родригес — ненадежный вариант, он несколько раз слетал с боя, а потом еще и много говорил", — отметил Магомедов.
Магомедшарипов не проводил поединков более года. Всего на его счету 18 побед и одно поражение.