Харитонов написал заявление в полицию после драки

Российский боец Сергей Харитонов написал объяснение и заявление в полицию по факту драки в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсмена Александр Кравцов.

"Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Заявление и объяснение мы написали", — сказал Кравцов.

"Только сейчас закончили с медиками. Заключение будет позже. Раз госпитализировали, значит, оно [состояние здоровья] неудовлетворительное", — добавил собеседник агентства.

В пятницу стало известно, что 40-летний спортсмен был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Боец был госпитализирован, в субботу он будет прооперирован.