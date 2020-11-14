Он рассказал, что спортсмен находится в больнице №1. Адвокат предположил, что у Харитонова сотрясение головного мозга, рассказал, что есть ушибы, гематома на лице.

"Сейчас мы находимся в больнице, где врачи устанавливают степень тяжести причиненного вреда здоровью… Мы собираемся написать заявление, а дальше как правоохранительные органы примут решение", — сказал Кравцов на свой странице в Instagram.

Он добавил, что Харитов находится в плохом состоянии: "Не скажу, что в тяжелом состоянии, но очень в плохом состоянии".

40-летний боец смешанных единоборств Харитонов имеет в активе 30 побед и семь поражений.