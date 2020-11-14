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Спор о деньгах: как три бойца ММА оказались в больнице 

Газета.Ru 1 час назад
Спор о деньгах: как три бойца ММА оказались в больнице
Фото: Газета.Ru
Экс-боец UFC Адам Яндиев напал в "Лужниках" на представителя Bellator Сергея Харитонова, а также атаковал его приятеля — другого бойца ММА Руслана Абдо. Все трое находятся в больнице, а Харитонову предстоит операция — у него сломан нос и поврежден глаз, по которому Яндиев попал перстнем либо кастетом. Избитый боец уже написал заявление в полицию.
Поздно вечером 13 ноября стало известно о том, что бойца MMA Сергея Харитонова избили в центре Москвы. РЕН ТВ сообщал о том, что неизвестный напал на спортсмена с кастетом в московских Лужниках после бойцовского вечера «Битва чемпионов».
Харитонова готовят к операции после нападения
Уже через час Telegram-канал «112» назвал личность злоумышленника — агрессором оказался известный боец ММА Адам (Борода) Яндиев, который в тот же вечер атаковал еще одного представителя смешанных единоборств Руслана Абдо. Стало известно, что всех троих увезли в больницу.

«У Сергея поврежден правый глаз, ему внезапно ударили по нему. Скорее всего, это был перстень, не кастет. Сейчас делают снимки, сам глаз закрыт и поврежден внутри. Пока диагноз точно не поставлен», — сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

Также утверждается, что 14 ноября Харитонов будет прооперирован из-за перелома носа.
Подробный комментарий по ситуации уже дал один из пострадавших — Абдо.

«У Адама Яндиева не все в порядке с головой. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего был конфликт. Там разговор шел абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и все.

Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос и сломал его. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Харитонова со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице», — передает слова Абдо РЕН ТВ.
На записи, которая появилась в сети, видно, как Харитонов ведет разговор с Яндиевым — внешне все выглядит абсолютно спокойно.
Затем Борода внезапно наносит своему оппоненту несколько ударов в лицо, и мужчины сцепляются между собой. Яндиев кидает соперника через бедро, и потасовка продолжается на полу. К дерущимся подбегают другие люди, пытаясь разнять их. При этом Борода кричит: «Кому я что должен, ***?!»
Затем события продолжаются уже немного в другом месте — судя по всему, бойцов сумели растащить, но конфликт вспыхнул снова. Причем гораздо более активной стороной снова выглядит Яндиев — он наступает на Харитонова, которого удерживает толпа. А самого агрессора при этом никто не останавливает. Вероятно, в какой-то из этих моментов Борода и нанес удар кастетом или перстнем, который привел к травме глаза оппонента.
Харитонов уже написал заявление в правоохранительные органы.

«Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Заявление и объяснение мы написали. Только сейчас закончили с медиками. Заключение будет позже. Раз госпитализировали, значит, состояние здоровья неудовлетворительное», — приводит ТАСС слова адвоката Харитонова Александра Кравцова.

Юрист подтвердил, что конфликт разгорелся из-за финансового спора:

«Сергей общался с одним человеком, после чего его ударили и завязалась драка. Можно сказать, что это произошло фактически на основе бытового конфликта, обсуждали вопрос финансового долга».

Также Кравцов рассказал, что его клиента продолжительное время обследовали в больнице и даже сделали компьютерную томографию, а также поставили укол.

«Харитонов, мягко говоря, чувствовал себя не очень хорошо. Головные боли, очень большая гематома на лице с правой стороны в районе глаза, перелом носа, сотрясение мозга. Его положили в больницу минимум на десять дней. Но о конце карьеры в спорте пока никто не говорил», — цитирует адвоката «СЭ».

Сообщается, что полиция Москвы уже начала проверку этого инцидента.
Харитонов выступает в MMA с 2000 года. На его счету 32 побед и восемь поражений. С 2016 года спортсмен является бойцом известного промоушена Bellator. Свой последний бой он провел 7 ноября, одолев Оли Томпсона (правда, не в рамках Bellator, а на турнире MFP Parus Fight Championship).
Яндиев начал свою карьеру в конце 2014 года, победив в первом раунде украинца Валерия Шпака. В его активе — девять побед и одно поражение. В 2018 году боец подписал контракт с UFC, где дебютировал 15 сентября того же года, уступив американцу Джордану Джонсону во втором раунде. На данный момент этот поединок является последним в карьере Яндиева.
Что касается Абдо, то 41-летний спортсмен провел в смешанных единоборствах всего один поединок, в котором одержал верх над Давронбеком Зийозодой.
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MMA , Статьи , Александр Кравцов , Адам Яндиев , Джордан Джонсон , Сергей Харитонов , МВД , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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