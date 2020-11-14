Сдавшийся боец получил 6 ударов локтем в голову

В ночь на 15 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Vegas 14. В главном событии ивента должен был драться российский боец Ислам Махачев . Находиться в его углу в качестве секунданта планировал близкий друг Хабиб Нурмагомедов . Но пока не закончился 2020 год, загадывать ничего нельзя. Ислама сразила не самая приятная болячка — свинка. И бой с дос Аньосом был отменён уже во второй раз.

В соперники бразильскому бойцу выписали американца Пола Фелдера , занимающего 7 строчку в лёгком дивизионе. Сам Рафаэль расположился на 12 месте рейтинга. Конечно, досадно будет наблюдать за тем, как один из двух прямых конкурентов Махачева сделают шаг наверх, пока преемник Хабиба продолжит свой простой. В первую очередь, речь идёт о Ирландском драконе, в случае победы которого, разрыв между Исламом и бойцами топ-6 увеличится.

А посмотреть, кстати, в этом бою поклонникам единоборств будет на что, даже не сомневайтесь. Дос Аньос, хоть и имеет в пассиве четыре поражения в последних пяти боях, настроен будет как на последний бой в карьере. Поскольку, это последний шанс 36-летнего бойца выбраться в топ-10 и получить качественного соперника. Впрочем, Фелдер вполне качественный оппонент, который может доставить неприятности любому.

Ирландский дракон сражается в UFC уже шесть лет, за это время провёл 14 боёв, в 9 из которых одержал победы. Самый яркий перформанс Пол выдал в 2017 году, когда последовательно нокаутировал Алессандро Риччи, Стивена Рэя и Чарльза Оливейру. Все эти финиши были яркими. В бою с Риччи челюсть Фелдера оказалась крепче, чем у соперника. Бойцы одновременно попали друг другу в челюсть, но Пол смог продолжить, а Алессандро — нет. За это и был весьма жёстко финиширован.

Но не так жёстко, как досталось следующему оппоненту ирландца. Лютейшее избиение началось уже на второй минуте поединка, когда Фелдер забрался в фул-маунт и примеривался, как бы побольнее ударить оппонента. Треснул он Стивена локтем в голову. Бедолага, медленно уплывающий в астрал, последние силы отдал на то, чтобы постучать сопернику по плечу, обозначая сдачу. Судья этого жеста отчаяния не заметил и позволил Фелдеру нанести 6 (!) сокрушительных ударов в голову уже потерявшего возможность защищаться бойцу.

Правда, в последние два года дела у ирландского американца идут не настолько ярко — победы сменяются поражениями, но вклиниться в титульную разборку дивизиона, у которого полное непонимание того, что будет с поясом, он имеет все возможности. Здесь настолько всё запутано, что две победы могут перевернуть всё. И тот факт, что он принял поединок на коротком уведомлении, говорит об исключительном настрое и стремлении пробиться наверх. Нас ожидает бескомпромиссный и яркий бой.

P. S. Специально для тех читателей, который переживают о судьбе Стивена Рэя. Храброе сердце, как называли его фанаты, сумел вернуться в октагон и провёл после этого 4 боя. В двух одержал победы, дважды проиграл, и принял решение завязать с этим опасным занятием. По сути, его чёрная полоса, которая началась с поражения от Фелдера, так и не закончилась.