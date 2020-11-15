Яндиев прокомментировал драку с Харитоновым

«Наберитесь немного терпения, завтра вы всё узнаете. Будет полное интервью, где от начала до конца будет рассказ про наши отношения с этим персонажем. Про конфликт, который между нами произошёл. Всё с фактами и доказательствами. Завтра вы всё узнаете. Прошу вас, не пишите чушь и ересь со слов этого лжеца», — сказал Яндиев в своём Instagram.