Валуев пожелал здоровья избитому Харитонову

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев пожелал здоровья избитому бойцу смешанных единоборств (ММА) Сергею Харитонову. Соответствующий пост экс-чемпион мира по боксу опубликовал в своем Instagram. По его словам, инцидент с дракой в фойе к единоборствам имеет очень опосредованное отношение.
"Я хочу пожелать Сергею Харитонову скорейшего восстановления. И еще. Мы всегда должны знать и помнить, что являемся заложниками собственного воспитания", — написал Валуев.
Ранее сообщалось, что Сергей Харитонов выложил свой первый пост после избиения.