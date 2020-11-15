Раскрыта причина драки между Яндиевым и Харитоновым 

Стала известна причина драки между бойцами ММА Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. По версии Харитонова. он одолжил Яндиеву около 1 млн рублей. Должник не стал отдавать деньги и напал на кредитора с кастетом, сообщает Газета.Ru

«Приехал на турнир сразу с аэропорта. Это было минут через 15, как он ударил моего друга — Руслана Абдо. Как обычно — сзади. И тут подошел Адам, сказал, пойдем отойдем. Думал, может у него что-то в голове перевернулось, скажет, когда деньги отдаст. Но он спросил: «Я что, тебе денег должен?» Я сказал, что да, Адам, должен. Он ответил оскорблением, что-то вроде того, что на том свете мне деньги не понадобятся. И тут же ударил: справа-слева, чем-то жестким, я почувствовал», — рассказал Харитонов.

По его словам, Яндиев заранее готовил нападение и везде расставил своих людей: один дежурил у двери, другой снимал драку на видео. В руке у него был кастет, он всегда носил его с собой. В ходе драки Харитонов получил перелом орбитальной кости.

Харитонов отметил, что постоянно давал Яндиеву в долг во времена, когда они дружили. Когда долг достиг миллиона рублей, дружба кончилась.

«В итоге накопился миллион рублей. Хоть и прошло время, но я вижу, как он живет — то на чартерном самолете летит куда-то, то в боях где-то дерется, а отдавать деньги не собирается. Я сказал друзьям, чтобы денег не давали, потому что не вернет», — пояснил Харитонова.

Это взбесило Яндиева, и он устроил драку. Боец уверен, что ничего не должен своему бывшему другу.

Инцидент произошел поздно вечером 13 ноября на турнире по смешанным единоборствам «Битва чемпионов» в «Лужниках». Сначала экс-боец UFC Яндиев избил приятеля Харитонова Руслана Абдо. Затем последовало нападение на самого Сергея. На видео заметно, что Харитонов не ожидал удара и спокойно беседовал с Яндиевым.