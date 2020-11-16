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Бойца ММА Яндиева отправили в ИВС 

News.ru и ещё 11 3 часа назад
Боец UFC Яндиев отправлен в ИВС
Фото: instagram.com/adam_yandiev_boroda
Избивший бойца ММА Сергея Харитонова участник боёв смешанного стиля Адам Яндиев отправлен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения.
Ранее стало известно, что боец был доставлен в отделение полиции только для дачи показаний. По словам источника в правоохранительных органах, дело Яндиева переквалифицировано на более тяжкую статью, передаёт ТАСС.

Дело переквалифицировано на более тяжкую статью, он задержан как подозреваемый и отправлен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения, — сообщил инсайдер.

Драка между спортсменами произошла 13 ноября в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов». Ветеран UFC и М-1 из Ингушетии Адам Яндиев набросился с кулаками на тяжеловеса Сергея Харитонова и сломал ему нос.
В эксклюзивном интервью Сергей Харитонов рассказал NEWS.ru о самочувствии и о предшествующих инциденту событиях.
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Комментарии
MMA , Адам Яндиев , Сергей Харитонов , ИТАР-ТАСС
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