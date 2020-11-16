Харитонов уточнил сумму долга Яндиева

«Да, вся это ситуация произошла из-за вопросов по долгу. Конечно, там было не два миллиона, а гораздо больше. Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен. Он и моему знакомому должен», — цитирует Харитонова ТАСС.