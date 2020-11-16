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Харитонов назвал Яндиева позором российского спорта 

Спорт-Экспресс и ещё 1 6 часов назад
«Это позор российского спорта»
Фото: РИА Новости
Боец Bellator Сергей Харитонов назвал Адама Яндиева позором российского спорта.
— Не знаю, как Яндиева, а меня на «Битву чемпионов» пригласили гостем — позвонил лично Рамиль Габбасов (исполнительный директор Российского союза боевых искусств. — Прим. «СЭ»). Специально прилетел из Дубая — я там должен был быть еще минимум недели две, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — На мероприятии были Кириенко, Трутнев, известные спортсмены. Встретил там Лечи Курбанова, нашего известного каратиста. Просто праздник! Нет, надо было праздник испортить… Говорит: «Пойдем, поговорим». Я вышел, как здравомыслящий человек. А он уже подготовился, свою банду подготовил — кинооператоров. «Сейчас я ему покажу, как я крутой, зажму кастет, отвлеку его и неожиданно ударю. Вот какой я крутой герой!»

До этого мы могли как-то с ним поговорить, а сейчас я его видеть не хочу. Таких людей не должно быть в нашем спорте. Это позор нашего спорта. Очередной. Как Саша Емельяненко — позор нашего спорта. Хоть и талантливый. Так и Адам Яндиев. Такой же позор. Либо ты спортсмен, либо ты преступник. Помни, что на тебя равняется молодежь. Никаких драк на улице! Меньше по ночным клубам ходить!

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул.
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Комментарии 3
MMA , Лечи Курбанов , Адам Яндиев , Сергей Харитонов
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