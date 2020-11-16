«Это позор российского спорта»

До этого мы могли как-то с ним поговорить, а сейчас я его видеть не хочу. Таких людей не должно быть в нашем спорте. Это позор нашего спорта. Очередной. Как Саша Емельяненко — позор нашего спорта. Хоть и талантливый. Так и Адам Яндиев. Такой же позор. Либо ты спортсмен, либо ты преступник. Помни, что на тебя равняется молодежь. Никаких драк на улице! Меньше по ночным клубам ходить!