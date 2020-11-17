Дядя Хабиба отреагировал на испорченное граффити

«Все должно быть по закону. Как гласит закон— так и должно быть. Я думаю, это не провокация, — сообщил Нурмагомед Нурмагомедов изданию Sport24. — Кому-то герой, а кому-то — нет. Официально Хабиб не представлен к званию Героя России. Хабиб— спортсмен. Если бы было написано, что он нам не спортсмен, то ябы сказал, что это не так».