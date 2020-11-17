Дядя Хабиба отреагировал на испорченное граффити

В Челябинске вандалы закрасили граффити с изображением чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Дядя бойца предположил, что это не является провокацией со стороны неизвестных.
Напомним, в конце октября известный южноуральский райтер Тимур Абдуллаев сделал граффити с изображением Хабиба Нурмагомедова в честь победы спортсмена над Джастином Гэтжи в главном поединке турнира UFC 254 в Абу-Даби.
В понедельник, 16 ноября, в соцсетях появилась фотография испорченного граффити с надписью: «Он не наш герой». Дядя бойца Нурмагомед Нурмагомедов отметил, что Хабиб не представлен к званию Героя России.
«Все должно быть по закону. Как гласит закон— так и должно быть. Я думаю, это не провокация, — сообщил Нурмагомед Нурмагомедов изданию Sport24. — Кому-то герой, а кому-то — нет. Официально Хабиб не представлен к званию Героя России. Хабиб— спортсмен. Если бы было написано, что он нам не спортсмен, то ябы сказал, что это не так».