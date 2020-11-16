Избитый Харитонов отказался от операции в России 

Бойцу Сергею Харитонову требуется операция на носу после драки с коллегой Адамом Яндиевым, операцию проведут в заграничной клинике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей спортсмена.

«Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно — определится позднее, после выписки», — сказали в команде Харитонова.

Как сообщал «Рамблер», 13 ноября между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошел конфликт, переросший в драку. В результате инцидента Харитонов оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, повреждением глаза и переломом носа со смещением.

Зачинщик драки Адам Яндиев был задержан полицией на 48 часов, в отношении него возбуждено два уголовных дела — по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганства и по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.

Харитонов и второй пострадавший от рук Яндиева боец Руслан Абдо утверждают, что оппонент напал на них с кастетом. Сам Яндиев это отрицает.