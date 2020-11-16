Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Матч-центр
20 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
23:00
Уэска Уэска
21 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
14:00
Тамбов Тамбов
Ахмат
Ахмат
16:30
Зенит Зенит
Спартак М
Спартак М
19:00
Динамо М Динамо М
21 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эльче Эльче
Вильярреал
Вильярреал
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья
Севилья
20:30
Сельта Сельта
21 ноября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Штутгарт Штутгарт
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия М
Боруссия М
17:30
Аугсбург Аугсбург
21 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Челси Челси
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
14:00
Сочи Сочи
Ротор
Ротор
15:30
Урал Урал
Рубин
Рубин
19:00
Ростов Ростов
22 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Хетафе Хетафе
Кадис
Кадис
18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
20:30
Вальядолид Вальядолид
22 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
20:00
Унион Унион
22 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
19:30
Арсенал Арсенал
23 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
15:00
Химки Химки
23 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Бетис Бетис
23 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Саутгемптон Саутгемптон

Избитый Харитонов отказался от операции в России 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Бойцу Сергею Харитонову требуется операция на носу после драки с коллегой Адамом Яндиевым, операцию проведут в заграничной клинике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей спортсмена.

«Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно — определится позднее, после выписки», — сказали в команде Харитонова.

Как сообщал «Рамблер», 13 ноября между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошел конфликт, переросший в драку. В результате инцидента Харитонов оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, повреждением глаза и переломом носа со смещением.
Зачинщик драки Адам Яндиев был задержан полицией на 48 часов, в отношении него возбуждено два уголовных дела — по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганства и по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.
Харитонов и второй пострадавший от рук Яндиева боец Руслан Абдо утверждают, что оппонент напал на них с кастетом. Сам Яндиев это отрицает.
Комментарии 12
MMA , Видео , Сергей Харитонов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
«Удерживал и насиловал»: скандал в премьер-лиге
02:32
«Удерживал и насиловал»: скандал в премьер-лиге
Футбол
«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак
02:02
«Боль повсюду»: легенда футбола не смог победить рак
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
02:32
Экс-вратарь ЦСКА предсказал судьбу Дзюбы
Футбол
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
00:52
«Сердце остановилось прямо на вокзале»
Футбол Статьи
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
01:59
«Я увел у вас жену, но она этого хотела»
Около спорта
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
00:30
Дело принципа: Москва бросит вызов Загребу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение