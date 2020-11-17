Допинг-офицеры застали бойца UFC во время секса 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Йенси Медейрос рассказал о неожиданном визите допинг-офицеров. Своей историей он поделился в Twitter

Сотрудники Антидопингового агентства США (USADA) застали Медейроса во время секса. «Стуки в дверь… Самое смешное то, с каким профессионализмом этот парень держался. Он ведь все слышал. Меня раньше проверяли и до, и после секса. А вот чтобы так — впервые», — написал спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В октябре бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс рассказал о том, как ему удалось скрыться от допинг-офицеров. Американец опасался, что в его организме обнаружат следы марихуаны.

Медейрос выступает в UFC с 2013 года. Всего в MMA на его счету 15 побед при семи поражениях.