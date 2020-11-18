Харитонов оскорбил друга Яндиева

«Подлец! Носов, ты, оказывается, любишь чужим жёнам под юбку смотреть, а затем на их мужей бежишь писать заявление в полицию, что они тебе якобы угрожают. И ты ещё пытаешься меня в чём-то обвинить. Понятно, почему тебя везде выгоняют: из Государственной думы, из ЛДПР. Потом ты убежал в КПРФ, а тебя и оттуда выгнали. Буквально недавно тебя выгнали из Общественной палаты России. Носов, таких, как ты, в политике называют политическими проститутками», — написал Харитонов в Instagram.