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Завершивший карьеру Хабиб нашел новый способ заработка 

Вероника Полынина 1 час назад
Хабиб придумал новый способ заработка
Фото: globallookpress.com
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем и лицом нового виртуального мобильного оператора Eagle Mobile, пишет «Коммерсант».
ООО «Хабиб Телеком» подало заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib, следует из базы Роспатента. Проект планируется запустить на сетях Tele 2.
Предположительно, новый бренд предложит абонентам два тарифных пакета. В первом — 20 Гб интернета, 500 минут и 500 СМС стоимостью 400 рублей в месяц, во втором — 5 Гб, 300 минут и 300 СМС стоимостью 225 рублей в месяц.
Владельцами компании «Хабиб Телеком», помимо Нурмагомедова, являются Марк Горский и Мария Горькова. У последней также есть совместный бизнес с сыном министра внутренних дел Владимира Колокольцева Александром.
В Tele2 считают, что запуск виртуального мобильного оператора (MVNO) медийными личностями может быть прибыльным бизнесом из-за наличия собственной аудитории. В то же время аналитики отрасли отметили, что большинство MVNO являются частью экосистем крупных нетелекоммуникационных компаний, и запускать проект без привязки к экосистеме — бессмысленно.
Потенциал абонентской базы Eagle Mobile в отрасли оценивают цифрами от нескольких тысяч до 300 тысяч человек.
Как сообщал «Рамблер», 24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в легком весе, одержав победу над Джастином Гейджи. Сразу после этого спортмен объявил о завершении карьеры.
Видео дня. «Лестер» обыграл «Вулверхэмптон» в 8-м туре АПЛ
Комментарии 4
MMA , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Колокольцев , Роспатент , Tele2
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