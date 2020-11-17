Хабиб придумал новый способ заработка

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем и лицом нового виртуального мобильного оператора Eagle Mobile, пишет «Коммерсант».

ООО «Хабиб Телеком» подало заявку на регистрацию товарного знака Eagle Mobile by Khabib, следует из базы Роспатента . Проект планируется запустить на сетях Tele 2

Предположительно, новый бренд предложит абонентам два тарифных пакета. В первом — 20 Гб интернета, 500 минут и 500 СМС стоимостью 400 рублей в месяц, во втором — 5 Гб, 300 минут и 300 СМС стоимостью 225 рублей в месяц.

Владельцами компании «Хабиб Телеком», помимо Нурмагомедова, являются Марк Горский и Мария Горькова. У последней также есть совместный бизнес с сыном министра внутренних дел Владимира Колокольцева Александром.

В Tele2 считают, что запуск виртуального мобильного оператора (MVNO) медийными личностями может быть прибыльным бизнесом из-за наличия собственной аудитории. В то же время аналитики отрасли отметили, что большинство MVNO являются частью экосистем крупных нетелекоммуникационных компаний, и запускать проект без привязки к экосистеме — бессмысленно.

Потенциал абонентской базы Eagle Mobile в отрасли оценивают цифрами от нескольких тысяч до 300 тысяч человек.

Как сообщал «Рамблер», 24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в легком весе, одержав победу над Джастином Гейджи. Сразу после этого спортмен объявил о завершении карьеры.