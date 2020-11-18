«Это позор российского спорта»

Известный российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал, чем бы все кончилось, если бы между ним и Яндиевым был поединок. Напомним, 13-го ноября в Москве экс-боец UFC Адам Яндиев напал на Харитонова и нанес ему несколько ударов.
Пострадавшему диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Далее Харитонов написал заявление в полицию на Яндиева, после чего нападавшего задержали. 17-го числа спортсмен был выпущен из изолятора.
"Наш поединок невозможен. Он же в UFC? Или уволили его? И кому этот бой интересен? Кто его организует? Но если хотите организовать — не вопрос, с удовольствием выйду в клетку. В наше время же модно, когда средневес против тяжеловеса… Если кому-то интересно — без проблем. Пускай выйдет в клетку или в ринг против меня, а не бьет исподтишка. Уж кто-кто, а я заднюю никогда не включаю. По-мужски, по-настоящему выйти и подраться.
Однако он найдет кучу причин сбежать: травма, еще что-то… Яндиев постоянно будет бегать и травмироваться. То нога, то рука, то операция. Он понимает, что выиграть не сможет. Драться по-настоящему он не готов. Он не боец, позор нашего спорта", — цитируют Харитонова "Известия".
Ранее Яндиеву официально предъявили обвинение за драку с Харитоновым.