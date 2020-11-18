«Это позор российского спорта»

"Наш поединок невозможен. Он же в UFC? Или уволили его? И кому этот бой интересен? Кто его организует? Но если хотите организовать — не вопрос, с удовольствием выйду в клетку. В наше время же модно, когда средневес против тяжеловеса… Если кому-то интересно — без проблем. Пускай выйдет в клетку или в ринг против меня, а не бьет исподтишка. Уж кто-кто, а я заднюю никогда не включаю. По-мужски, по-настоящему выйти и подраться.