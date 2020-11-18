Федор Емельяненко мог завершить карьеру из-за пандемии

«Организм пока держится. Расцвет сил уже прошёл, я это чувствую. Но стараюсь держаться в строю. Возраст уже даёт о себе знать по окислению организма, по восстановлению. Пока скорость ещё хорошая и физическая сила держится, но есть травмы. Они хронические, при больших нагрузках дают о себе знать. Есть такой вариант, по которому из-за коронавируса я завершу карьеру и без двух боёв. Семья ждет завершения карьеры. Сейчас же просто идет подготовка, потому они живут спокойно. Понимают, что по контракту у меня еще два боя. Но семья меня поддерживает, это самое главное», — сказал Емельяненко в интервью ТАСС.