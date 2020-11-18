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Федор Емельяненко: бойцы не должны драться в обычной жизни 

ТАСС 5 часов назад
Емельяненко: бойцы не должны драться в обычной жизни
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко считает невозможным проявление спортсменами-единоборцами навыков вне спортивного зала. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

"С момента, когда спортсмен зашел в зал единоборств, с первой тренировки тренер должен объяснять, что нельзя применять свои знания вне ринга или клетки, — сказал Емеляненко. — Человек, являющийся профессиональным бойцом, не должен употреблять свои умения таким образом. Неприятно все это наблюдать. Сейчас, к сожалению, люди не добрыми делами заслуживают себе авторитет, уважение или популярность, а грязью, драками или резкими высказываниями".

Емельяненко добавил, что не имеет смысла приравнивать к оружию навыки спортсмена-единоборца.

"Это не нужно. В любом случае мужчина занимается единоборствами для того, чтобы постоять за себя и за семью, — отметил Емельяненко. — Другое дело, защищаешь ли ты свою семью или хочешь показать окружающему миру, что ты можешь применить физическую силу, вырубить человека или решить вопрос кулаками. Это разные вещи".

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Комментарии
MMA , Федор Емельяненко , ИТАР-ТАСС
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