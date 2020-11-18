Емельяненко: бойцы не должны драться в обычной жизни

"С момента, когда спортсмен зашел в зал единоборств, с первой тренировки тренер должен объяснять, что нельзя применять свои знания вне ринга или клетки, — сказал Емеляненко. — Человек, являющийся профессиональным бойцом, не должен употреблять свои умения таким образом. Неприятно все это наблюдать. Сейчас, к сожалению, люди не добрыми делами заслуживают себе авторитет, уважение или популярность, а грязью, драками или резкими высказываниями".