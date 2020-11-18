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Шлеменко допустил возвращение Нурмагомедова 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Шлеменко допустил возвращение Нурмагомедова
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко отреагировал на слова президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, который выразил уверенность в том, что российский чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся к боям.

«Если вспомнить, то почти все бойцы возвращались после объявления о завершении карьеры. Уходили многие по нескольку раз. А Нурмагомедов впервые ушёл. Тот же Макгрегор заявлял о завершении карьеры не раз. Это всё подкрепляется не только словами Даны, но и Али Абдель-Азиз в Twitter говорил об этом что-то. Считаю, Хабиб будет держать титул, пока Ислам Махачев не станет чемпионом. Но Ислам заболел, у него сдвигается бой. Хабибу придётся дольше держать этот титул. Хотя, знаете, сегодня UFC пояс не дают, а завтра уже могут дать временный, это несложно. Что же касается самого возвращения Хабиба, то, мне кажется, всё возможно», — цитирует Шлеменко Sport24.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Бой состоялся 24 октября.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов запустит виртуальный оператор связи Eagle Mobile.
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Комментарии
MMA , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Александр Шлеменко , Ислам Махачев
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