«Лжец и преступник!» Носов обрушился на Харитонова

Бой по правилам бокса, состоявшийся 11 сентября в Химках, завершился победой Харитонова техническим нокаутом во втором раунде.

«Сереженька лжец Харитонов! А по сути еще и преступник, который с положительными тестами на COVID-19 идет в народ.

Друзья. Я знаю, что вам уже надоела тема с Сереженькой лжецом Харитоновым и, надеюсь, это последний пост про него. Но он необходим!

Я сразу не поверил истории с долгом у Яндиева. Жаль, что он не сдержался, он ВИНОВАТ и понесет ответственность, а теперь и сам ответит всем на вопросы.

И теперь, когда Харитонов открыл свой лживый рот и в мой адрес, — я посмеялся, ибо все знают историю про Таиланд. Но опустившийся в своем вранье до самого дна Харитонов услышал стук снизу и решил опуститься еще ниже…

11 сентября в Химках у Харитонова 2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ теста на COVID-19. Он, зная об этом, идет в ринг, а потом фоткается и обнимается с людьми! Так поступают «законопослушные» граждане?!

Скольких людей он заразил? А вот с этим уже разберутся органы. Считайте этот пост заявлением в прокуратуру и [губернатору Московской области Андрею] Воробьеву.

Сегодня-завтра мы предоставим оригиналы записей и свидетельские показания в прокуратуру.

Остается открытым вопрос: кто покрывал лжеца Харитонова? И кто, по-вашему, Харитонов после такого мерзкого поступка во время пандемии? Просто лжец или уже преступник?» — написал Носов.

Сам Харитонов заявил, что переболел коронавирусом в начале августа, и вышел на бой с Уильямсом после отрицательных тестов.