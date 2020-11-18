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«Лжец и преступник!» Экс-депутат Носов сообщил, что Харитонов вышел на ринг при положительных тестах на COVID-19 

Sport24 и ещё 1 1 час назад
«Лжец и преступник!» Носов обрушился на Харитонова
Фото: ТАСС
Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо и бывший депутат Госдумы (2011-2016) Дмитрий Носов заявил, что российский боец ММА Сергей Харитонов вышел драться с британским боксером Дэнни Уильямсом, имея два положительных теста на коронавирус.
Бой по правилам бокса, состоявшийся 11 сентября в Химках, завершился победой Харитонова техническим нокаутом во втором раунде.

«Сереженька лжец Харитонов! А по сути еще и преступник, который с положительными тестами на COVID-19 идет в народ.

Друзья. Я знаю, что вам уже надоела тема с Сереженькой лжецом Харитоновым и, надеюсь, это последний пост про него. Но он необходим!
Я сразу не поверил истории с долгом у Яндиева. Жаль, что он не сдержался, он ВИНОВАТ и понесет ответственность, а теперь и сам ответит всем на вопросы.
И теперь, когда Харитонов открыл свой лживый рот и в мой адрес, — я посмеялся, ибо все знают историю про Таиланд. Но опустившийся в своем вранье до самого дна Харитонов услышал стук снизу и решил опуститься еще ниже…
11 сентября в Химках у Харитонова 2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ теста на COVID-19. Он, зная об этом, идет в ринг, а потом фоткается и обнимается с людьми! Так поступают «законопослушные» граждане?!
Скольких людей он заразил? А вот с этим уже разберутся органы. Считайте этот пост заявлением в прокуратуру и [губернатору Московской области Андрею] Воробьеву.
Сегодня-завтра мы предоставим оригиналы записей и свидетельские показания в прокуратуру.
Остается открытым вопрос: кто покрывал лжеца Харитонова? И кто, по-вашему, Харитонов после такого мерзкого поступка во время пандемии? Просто лжец или уже преступник?» — написал Носов.

Сам Харитонов заявил, что переболел коронавирусом в начале августа, и вышел на бой с Уильямсом после отрицательных тестов.
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Комментарии 2
MMA , Сергей Харитонов , Дмитрий Носов , Дэнни Уильямс , Генпрокуратура РФ , Госдума
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