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Вышедший из тюрьмы Дацик бросил вызов избившему Харитонова бойцу UFC Яндиеву 

Sport24 3 часа назад
Дацик бросил вызов избившему Харитонова Яндиеву
Фото: ТАСС
В прошлую пятницу, 13 ноября, в спортивных СМИ вышла новость с шокирующим заголовком: «Известного бойца ММА тяжеловеса Сергея Харитонова избили в Москве. Боец доставлен в больницу».
Спустя некоторое время появилась информация, что на Сергея, топового тяжа Bellator, напал средневес UFC Адам Яндиев, а произошло это во время турнира «Битва чемпионов» в «Лужниках», куда Харитонов был приглашен в качестве почетного гостя.
Не покидая больницу и частично восстановив здоровье, Харитонов вышел на связь, рассказав про свои непростые отношения с Яндиевым.
В ответ Яндиев записал видео, в котором поведал о своей версии произошедшего, попутно обозвав Харитонова лжецом.
Судя по реакции большинства, версия Яндиева понравилась далеко не всем. Но нашлись те, кому она пришлась по душе.
Сегодня своим мнением о самом резонансном событии ноября поделился бывший профессиональный боец ММА (а теперь — звезда ютуба) Вячеслав Дацик, который совсем недавно отсидел очередной срок.
«Фиг знает, что там за конфликт. Думаю, Харитонов в бою быстренько порвал бы Яндиева, но тут какая ситуация — удар был нанесен неожиданно. Естественно, удара он не видел. Когда не ждешь удара, уклониться очень тяжело. Бывает ситуация, когда идут мимо, ты культурно разговариваешь с человеком, а он тебе раз и ударил. Ударить могут кого угодно, и Тайсон не уклонится. Тем более бить кастетом… У меня с юридической точки зрения возникает другой вопрос: куда смотрит Бастрыкин [Александр Бастрыкин — Председатель Следственного комитета России] и почему все эти сотрудники до сих пор еще не сидят? Мне непонятно, откуда они взялись. Как я видел, там была толпа сотрудников. На лицо полное бездействие полиции. Понятное дело, что они могли чего-то испугаться. Но вы парни вооруженные и вас толпа. Два-три таких бойца одного точно скрутят, какой бы там профессионал не был.
Думаю, какое-то время Яндиеву придется отдохнуть за решеткой. Ну а когда выйдет, как раз у Харитонова заживет глазница, он ее восстановит, и будет очень интересный бой. И тогда Харитонов покажет, кто есть кто. Харитонову большое уважение».

Можно ли сломать орбитальную кость одним ударом

«Если там какой-то наркоман, ты его стукнешь, и понятное дело, что кость сломается. Харитонов не наркоман, у него бронебойные крепкие кости. Человек всю жизнь бьется, костяк у него укрепленный и мощный. Если это глазница, как я понимаю, то у Яндиева в руке был кастет. Если не кастет, то какая-то набалдашка».

Про бездействие полиции

«Вообще непонятно. Они ходят там везде, идет вооруженная атака, у того в костюме был кастет, а они ходят и ничего не делают. Халатность и бездействие полиции на лицо. Это состав уголовного преступления. Как минимум они должны быть все уволены, а как максимум — получить условные сроки, потому что из-за них человек получил тяжкую травму, лишнее касание могло привести к смерти. Ему проломили скулу, и любая повторная даже пощечина — кость ушла в голову и конец. И так человек инвалид, считай, что это тяжкое преступление. Это можно квалифицировать 105 статью через 130 — попытка убийства с применением кастета или другого утяжеленного предмета не простым человеком, а высокопрофессиональным бойцом, у которого мощный удар. Простого обычного человека я могу убить кулаком, а если у меня есть еще какой-то предмет, то тут на лицо попытка убийства. А сотрудники ходят и ничего не делают. Идет атака, а они вяло растягивают. И если один сотрудник вмешивается и разнимает, то другая толпа просто стоит и смотрит. Тот, кто вмешался, молодец. А другие просто смотрят со стороны. Бездействие при совершении преступления — состав для уголовного преступления. Товарищу Бастрыкину следует внимательнее посмотреть это видео и сделать выводы».

Заявление Харитонова — поступок мужика?

»*Западло терпилой быть, а Харитонов травму получил и выбыл из спорта на полгода или год. Он мог пойти за стволом и пристрелить его и сесть, лишившись боев окончательно. Сделал он правильно, молодец*. Не могу его осуждать, я же не судья. Как бы я поступил? Я по-другому бы поступил. Били ли меня неожиданно? Регулярно, миллион раз, постоянно эта фигня. К таким людям, которые так бьют, нельзя хорошо относиться».

Решение конфликта от Дацика

«В ринге по бирманским правилам, когда Яндиев освободится, а Харитонов вылечится. Думаю, найдутся люди, которые доведут их спор до конца. Продолжение мы увидим, но уже на ринге, потому что сидеть за преступление — не самый лучший процесс и довольно-таки долгий. Кто победит в честном бою? Я поставлю на Харитонова».

Дацик вызвал Яндиева

«Напоследок хочу сказать. Если Адама отпустят, а Сереге надо будет долго лечиться, через 2-3 месяца после тренировок я улучшу дыхалку и буду готов показать тебе, Адам, что такое нежданчик. В бою на ринге покажу тебе подлый, гнусный, мерзкий и невидимый удар, от которого ты просто уснешь в нокауте».
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Комментарии 2
MMA , Александр Бастрыкин , Адам Яндиев , Вячеслав Дацик , Сергей Харитонов , СКР
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