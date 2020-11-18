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«Он будет драться»: UFC ждет возвращения Хабиба 

Газета.Ru 2 часа назад
«Он будет драться»: UFC ждет возвращения Хабиба
Фото: Газета.Ru
Пояс легкого дивизиона UFC останется у Хабиба Нурмагомедова. Глава промоушена Дана Уайт убежден, что после небольшого перерыва завершивший карьеру российский чемпион вернется в октагон и проведет еще один бой.
Легко разобравшись с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби, Хабиб Нурмагомедов не только в очередной раз защитил чемпионский пояс в легком весе, но и шокировал общественность заявлением об уходе из спорта. Тогда в Абу-Даби российский боец заявил, что, потеряв своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, о проведении поединка с Гэтжи ему пришлось договариваться с матерью. Ей Хабиб дал обещание в последний раз выйти в октагон и завершить карьеру.

«Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Она осталась моим единственным родителем. Я хотел бы побольше времени ей уделить», — говорил Орел.

С того момента прошло чуть менее месяца. Вместе с этим слухи о возвращении Нурмагомедова в восьмиугольник все больше набирают вес. Продвигает их в том числе и сам президент UFC Дана Уайт. Главу промоушена, например, удивляет тот факт, что Хабиб хоть и объявил о завершении карьеры, но все равно по-прежнему проходит допинг-тестирования. На днях россиянин сдал анализы Американскому антидопинговому агентству (USADA) уже в 47-й раз за последние пять лет.

«Зачем сдавать тесты, если ты не собираешься драться? Какого черта? Я убежден, что он все-таки вернется. Думаю, он собирается дойти до рекорда 30-0. Пока я не буду его тревожить. Пусть проведет время с семьей, пусть отдохнет. Никакой спешки сейчас нет», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира Dana White's Contender Series 36.

Еще одним поводом для размышлений о возвращении Нурмагомедова в октагон является тот факт, что он по-прежнему является чемпионом легкого дивизиона UFC — титул после ухода Хабиба вакантным не стал. Это косвенно отметил и Уайт, уделив внимание грядущему реваншу Конора Макгрегора и Дастина Порье. Их бой состоится 23 января 2021 года в рамках главного события турнира UFC 251. И поединок совершенно точно не будет уметь статус титульного.

«Хабиб снова будет драться. На кону реванша Конор — Порье титул стоять не будет», — резко заявил Уайт.

Говоря об этом, глава промоушена по сути подтвердил, что бой пройдет в легком весе. А ведь именно такие условия проведения реванша когда-то ставил Хабиб Макгрегору.

«Если он победит Порье в легком весе, реванш будет иметь смысл. Но если они подерутся в полусреднем весе, то как можно драться в 170 фунтах, а следующий бой проводить в 155 фунтах? Если хочешь пойти по легкому пути, то никогда не заслужишь еще одного титульного боя. Если Макгрегор будет драться в 170 фунтах — до свидания», — утверждал Нурмагомедов.

Возможно, изменить решение о завершении карьеру Хабиба подтолкнет не только Уайт, но и родственники бойца. Среди таких совершенно точно выделяется его дядя, Нурмагомед Нурмагомедов.

«Я был против завершения карьеры Хабиба в это время. Я единственный человек, который был против его решения. Я и сейчас против. Хабиб еще может драться. Что касается его возвращения, то возможен любой сценарий, но это будет его личное решение», — заявил он.

Пока же Хабиб пробует себя в новой роли.
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Комментарии 1
MMA , Статьи , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов
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