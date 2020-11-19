Дацик пообещал сделать «нежданчик» Яндиеву

«Думаю, Харитонов быстренько бы порвал Яндиева, но тут какая ситуация… удар был нанесён взападляк. Естественно, он его не видел, а когда не ждёшь удара, уклониться вообще тяжело. Ты культурно разговариваешь с человеком, а он тебе раз — и всёк.
Всечь могут кому угодно, и Тайсон не уклонится. Тем более с кастетом. Я думаю, какое-то время Яндиеву придётся отдохнуть за решёткой, ну а когда выйдет, как раз у Харитонова заживёт глазница, и будет очень интересный бой. И тогда Харитонов покажет, кто есть кто. А Харитонову большое уважение, привет! Действия Яндиева можно квалифицировать как 105-ю статью через 30-ю — попытка убийства. Тем более это применение кастета не простым человеком, а подготовленным бойцом.
Напоследок хотелось бы ещё сказать: если Адама не закроют, Серёге лечиться долго. Адам, через два-три месяца тренировок после того, как я разовью немного дыхалочки, я готов показать тебе, что такое нежданчик, что такое подлянка. Только в бою, на ринге. Подлый, гнусный, мерзкий, невидимый удар, от которого ты просто уснёшь в нокауте», — сказал Дацик в интервью Youtube-каналу TRUE GYM MMA.