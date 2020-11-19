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«Готов показать тебе, что такое нежданчик». Дацик бросил вызов Яндиеву 

Чемпионат.com и ещё 5 3 часа назад
Дацик пообещал сделать «нежданчик» Яндиеву
Фото: ТАСС
Российский боец Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан предложил поединок Адаму Яндиеву, избившему бойца Bellator Сергея Харитонова.

«Думаю, Харитонов быстренько бы порвал Яндиева, но тут какая ситуация… удар был нанесён взападляк. Естественно, он его не видел, а когда не ждёшь удара, уклониться вообще тяжело. Ты культурно разговариваешь с человеком, а он тебе раз — и всёк.

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Всечь могут кому угодно, и Тайсон не уклонится. Тем более с кастетом. Я думаю, какое-то время Яндиеву придётся отдохнуть за решёткой, ну а когда выйдет, как раз у Харитонова заживёт глазница, и будет очень интересный бой. И тогда Харитонов покажет, кто есть кто. А Харитонову большое уважение, привет! Действия Яндиева можно квалифицировать как 105-ю статью через 30-ю — попытка убийства. Тем более это применение кастета не простым человеком, а подготовленным бойцом.

Напоследок хотелось бы ещё сказать: если Адама не закроют, Серёге лечиться долго. Адам, через два-три месяца тренировок после того, как я разовью немного дыхалочки, я готов показать тебе, что такое нежданчик, что такое подлянка. Только в бою, на ринге. Подлый, гнусный, мерзкий, невидимый удар, от которого ты просто уснёшь в нокауте», — сказал Дацик в интервью Youtube-каналу TRUE GYM MMA.

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Комментарии 8
MMA , Адам Яндиев , Вячеслав Дацик , Сергей Харитонов
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