Дацик пообещал сделать «нежданчик» Яндиеву

Всечь могут кому угодно, и Тайсон не уклонится. Тем более с кастетом. Я думаю, какое-то время Яндиеву придётся отдохнуть за решёткой, ну а когда выйдет, как раз у Харитонова заживёт глазница, и будет очень интересный бой. И тогда Харитонов покажет, кто есть кто. А Харитонову большое уважение, привет! Действия Яндиева можно квалифицировать как 105-ю статью через 30-ю — попытка убийства. Тем более это применение кастета не простым человеком, а подготовленным бойцом.