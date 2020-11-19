Бойцы Сергей Харитонов Адам Яндиев продолжают выяснять отношения после недавней драки. Сторона избитого тяжеловеса Bellator обещает обратиться в Генпрокуратуру , а освобожденный из изолятора Яндиева предостерег Харитонова, что "завтра с ним может что-то нехорошее произойти".

Конфликт бойцов Сергея Харитонова и Адама Яндиева — самый резонансный и неоднозначный эпизод в российских смешанных единоборствах в период пандемии.

Все началось с того, что 13 ноября в столичных «Лужниках», где проходил бойцовский турнир, произошло две драки. Сначала на соревнования приехал товарищ Харитонова Руслан Абдо, бизнесмен и тоже в прошлом боец. После непродолжительной беседы с экс-представителем UFC Яндиевым он отправился в больницу — Абдо уверяет, что Адам позвал его поговорить, а вместо этого начал сразу бить. Спустя некоторое время появился в истории и Харитонов. События развивались по аналогичному сценарию: вместе с Яндиевым они вышли просто побеседовать, однако почти сразу боец Bellator получил несколько мощных ударов и барахтался в крови с бывшим другом, а позднее его увезли в больницу.

Если Абдо отказался от госпитализации, то повреждения Харитонова оказались намного более серьезными. У 40-летнего ветерана MMA закрытая черепно-мозговая травма, гематомы, перелом носа и орбитальной кости. Ему потребовалось хирургическое вмешательство. Впоследствии на Яндиева были заведены два уголовных дела за «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Обстоятельства произошедшего до сих пор остаются неизвестными. Из интервью, которые дают очевидцы и сами участники конфликта, картину случившегося собирают по крупицам. При этом точно выяснено, что инцидент произошел на бытовой почве — крупного денежного долга. Харитонов уверяет, что неоднократно одалживал Яндиеву деньги, и сумма вылилась, по разным версиям, в 1-2 млн рублей. Адам утверждает, что пошел разбираться с Харитоновым из-за того, что Сергей якобы их совместным знакомым рассказывал о его непорядочности (Яндиев деньги не вернул) и призывал тех не давать ему в долг, если попросит. Также бывший боец UFC добавил, что напал на Харитонов только после того, как тот грубо его оскорбил в разговоре, а денег и вовсе ему никогда не был должен. Харитонов же уверен, что Яндиев изначально планировал драку в целях пиара и даже привел в помещение людей, которые специально снимали это на камеру.

Затем разбирательства продолжились не столько в правоохранительных органах , сколько в медиапространстве — Харитонов и Яндиев взаимно обвиняют друг друга.

«Правда всегда станет явной. Я никогда никому не был должен, кроме Всевышнего и своих родителей. Запомни, Сергей, остановись на этом. Это было последнее интервью, на этом мы завершаем.

Я лично ухожу от этих интервью и грязи, которую ты льешь. Это невозможно слышать. Ты залез в страшную грязь.

Вся суть этого конфликта была в том, что человек ни разу мне не озвучил, что я ему должен, а начал говорить об этом за моей спиной. Я начал узнавать от людей, что я Харитонову должен. Когда я спросил у Сергея: «Что я тебе должен? Ты мне при встрече скажи это, покажи, где я должен?», он не смог этого сделать. Вся правда в этом», — приводит слова Яндиева Fightnews.ru.

Прокомментировали случившееся в «Лужниках», пожалуй, все, кто имеет хоть какое-то отношение к Яндиеву и Харитонову. У того и другого есть защитники, выражающие свою версию конфликта. Так у Харитонова параллельно произошла перепалка с бронзовым олимпийским призером, дзюдоистом и бывшим депутатом Дмитрием Носовым . Тот в свою очередь рассказывал, что Сергей «клеймил Адама, когда Яндиев давал ему машины, оплачивал за него штрафы, покупал билеты бизнес-классом». Харитонов жестко ответил — Носов с детства тренировался с Яндиевым, потому и защищает его. Весь диалог сопровождался личными оскорблениями.

В итоге Носов также обвинил Харитонова в том, что тот выходил в сентябре на поединок Дэнни Уильямсом , будучи инфицированным коронавирусом, и назвал его преступником. Сейчас спортсмены продолжают разбираться, публикуют фото справок в Instagram, а Носов призывает посадить бойца. Но это уже совсем другая история.

Что же касается основного конфликта, то Яндиев был освобожден из изолятора временного содержания (ИВС) в Москве, куда его поместили после задержания. Адвокат Харитонова Александр Кравцов пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы «они поставили на контроль расследование данного уголовного дела». Сам Харитонов считает Яндиева преступников и опасным для общества.

«Я знаю, что за него есть кому вступиться. Дело в том, что эта ситуация показательна — если сейчас это спокойно сойдет с рук, можно будет смело сказать спортсменам: «Так, пацаны, можете спокойно надевать кастеты, спокойно ходить по улицам. Кто-то что-то сказал? — в ответку ломать носы, делать сотрясение. Делайте, творите что угодно, вам за это ничего не будет — так, штраф небольшой, так что не парьтесь». Вот это самое страшное», — сказал тяжеловес Bellator.

Ответ Яндиева не заставил долго ждать.

«Сергей, тебе надо одуматься. Полечить свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашел. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти. И чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, что я был причастен к этому. Прошу, если есть адекватные люди рядом с ним, объясните ему это», — произнес он.

Продолжение, надо полагать, следует.