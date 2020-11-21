Глава UFC уверен, что Макгрегор по-прежнему опасен 

Президент UFC Дэйна Уайт оценил физическую форму ирландца Конора Макгрегора . По его словам, 32-летний боец не утратил былой уровень и по-прежнему представляет опасность для любого соперника.

«Видел его фотографии в соцсетях и могу сказать, что он в хорошей форме. Судя по снимкам, Конор тренируется каждый день», — заявил Уайт, чьи слова приводит TMZ.

23 января 2021 года Макгрегор проведет реванш с американцем Дастином Порье. Их бой возглавит турнир UFC 257.

Уайт уверен, что Порье уже не тот боец, который проиграл ирландцу шесть лет назад, поэтому он может преподнести сюрприз.

Добавим, что спортсмены встречались 27 сентября 2014 года. Тот бой завершился в пользу Макгрегора.

В данный момент на его счету 22 победы и четыре поражения. В активе Порье — 26 побед и шесть поражений. Американец — бывший претендент на титул в легком весе.