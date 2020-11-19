«Хочу в этом направлении развиться»

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов исключил возможность возобновления спортивной карьеры.

«Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет», — заявил Нурмагомедов на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте, его слова приводит ТАСС.

По словам спортсмена, ближайшие пять лет он намерен посвятить образованию. Нурмагомедов рассказал, что в следующем году оканчивает бакалавриат РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении. Он собирается защитить диплом и продолжить обучение в магистратуре.

Кроме того, в планах у бойца — серьезно заняться сельским хозяйством.

«Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте начинал тренироваться», — рассказал Хабиб.

По словам спортсмена, в большой политике он себя пока не видит. Нурмагомедов отметил, что может приносить пользу, не являясь политиком, и ему этого достаточно.

Как сообщал «Рамблер», ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении соревновательной карьеры после победы над американцем Джастином Гейджи и попадания на первое место официального рейтинга лучших бойцов UFC без учета весовой категории.