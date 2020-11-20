Нурмагомедов купил баранов

Действующий обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов не собирается возвращаться в октагон. Об этом сообщает ТАСС.
32-летний спортсмен заявил, что потерял соревновательный интерес после того, как возглавил вневесовой рейтинг лучших профессиональных бойцов.
"Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиваться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком. И мне этого достаточно", — сказал Хабиб.
Ранее сообщалось, что Джефф Монсон подверг критике конфликт бойцов ММА Сергея Харитонова и Адама Яндиева.