Нурмагомедов купил баранов

"Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиваться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком. И мне этого достаточно", — сказал Хабиб.