«Я никого не боюсь»: Харитонов ответил на угрозы Яндиева 

«Я никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее», — заявил Харитонов «Спорт-Экспрессу».

Ранее Адам Яндиев посоветовал Харитонову прекратить рассказывать в интервью об их конфликте. В противном случае, по словам Яндиева, с Харитоновым «что-то нехорошее может произойти».

Как сообщал «Рамблер», 13 ноября между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошел конфликт, переросший в драку. В результате инцидента Харитонов оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, повреждением глаза и переломом носа со смещением.

Зачинщик драки Адам Яндиев был задержан полицией на 48 часов, в отношении него возбуждено два уголовных дела — по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганства и по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.

Харитонов и второй пострадавший от рук Яндиева боец Руслан Абдо утверждают, что оппонент напал на них с кастетом. Сам Яндиев это отрицает.