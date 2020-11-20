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Конор Макгрегор официально вернулся в UFC 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Макгрегор официально вернулся в UFC
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ирландский боец, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально подтвердил своё возвращение к выступлениям.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте TheMacLife.
32-летний спортсмен подписал контракт на поединок с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Таким образом, Макгрегор официально вернулся в MMA. Бой состоится в Лас-Вегасе 23 января 2021 года.
Изначально Конор хотел драться в декабре этого года, но самое раннее, что смог предложить ирландцу глава UFC Дэйна Уайт, — 23 января.
Макгрегор и Порье уже бились под эгидой UFC в 2014 году, тогда поединок закончился нокаутом американца в первом раунде.
Бой 23 января станет первым для Макгрегора после очередного объявления о завершении карьеры в июне 2020 года. В предыдущий раз 32-летний ирландец дрался 18 января 2020 года, когда в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне. Порье в июне 2020 года выиграл у Дэна Хукера единогласным решением судей.
Как писал NEWS.ru писал, 7 ноября Макгрегор возглавил сводный рейтинг UFC, оставив позади россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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Комментарии 1
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Дональд Серроне
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