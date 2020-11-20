«Пришлось пройти через боль»

Уже в это воскресенье Валентина Шевченко будет в четвертый раз защищать чемпионский пояс UFC. Ее соперницей станет Джениффер Майа.

Что нужно знать о Шевченко: Жила в Кыргызстане, России и Перу;

Говорит на пяти языках;

Занимается единоборствами 27 лет (сейчас ей 32);

В бои привела мама, которая сейчас возглавляет федерацию тайского бокса Кыргызстана;

В UFC проигрывала только Аманде Нуньес;

Поменяла весовую категорию, выиграла за 2 года пять боев, стала чемпионкой и одной из лучших девушек-бойцов планеты;

Шансы ее соперницы в ближайшее воскресенье букмекеры оценивает коэффициентом 10 и выше.

Накануне поединка корреспондент Sport24 Ярослав Степанов говорит с Валентиной о восстановлении после операции на ноге, двухмесячном путешествии на машине, завершении карьеры и рейтинге P4P, где ее обогнала чемпионка из соседней весовой категории.

— Изначально у вас планировался бой в июне, но вам необходимо было перенести операцию на ноге. Потом в интервью вы сказали, что можете вернуться в августе, если успеете восстановиться. Сейчас уже ноябрь. Восстановление пошло не по плану?

— Нет, восстановление не было тяжелее, чем мы предполагали. Просто мы с командой решили, что для выхода на бой ты должен чувствовать себя так же сильно, как прежде. Эта связка должна окрепнуть, зажить и стать такой же, как была до травмы. Мы решили не рисковать и дать немножко больше времени. Примерно четыре месяца назад я начала готовиться в полную силу. Когда ты долгое время отдыхаешь, тебе нужно потихоньку восстанавливать былую форму, чтобы твое тело постепенно пришло в нужную форму. Восстановление прошло замечательно. Мы решили дать ноге больше времени, чтобы избежать опасных ситуаций в бою.

— Как после таких операций изменился ваш тренировочный процесс? Может, например, стали меньше бегать или отказались от каких-нибудь упражений?

— На данном этапе я делаю все, что делала раньше. Никаких лимитов у меня нет. Любое упражнение, которое я делала раньше, могу сейчас сделать. На этапе восстановления мне сильно помогли специалисты из UFC Performance Institute. Там есть команда, которая отвечает за восстановление физических кондиций после всяких травм, они большие профессионалы. Благодаря им восстановительный процесс прошел легко. Не так легко, конечно же, это было больно, но они знают, что нужно делать, чтобы вернуться в нужную форму. Пришлось пройти через боль, но сейчас я в форме.

— С момента последнего вашего боя мир изменился. Во многом это связано с пандемией, ограничениям и прочим. Вы очень активный человек, любите путешествовать. Сильно ли на вашу жизнь повлияла окружающая обстановка?

— Я бы не сказала, что сильно. Конечно, у нас на лето были другие планы. Мы хотели все лето провести в Кыргызстане, хотели поехать на Иссык-Куль. Но несколько месяцев назад мы отправились в другое путешествие. Оно получилось очень насыщенным. Путешествовали мы в течение двух месяцев на машине, каждый день останавливаясь в новом месте. Начали путешествие в штате Невада и проехали штаты Калифорнии, Вашингтона и другие. Здесь есть трасса Highway 1, которая идет вдоль всего побережья Тихого океана. Это очень красивое и интересное место. Тихий океан там очень жесткий и суровый, он отличается от того, что мы представляем — с пальмами и солнцем. Попадая туда, ты будто оказываешься в другом мире: все время туман, огромные волны и ветер, и это несмотря на то, что в тот момент было лето, июнь–июль, но температура там была не больше 14 градусов, а иногда даже ниже. Находясь там, тебе кажется, что во всем мире нет солнца. Эта природа очень близка к природе в России. С одной стороны океан, а с другой — огромный лес с огромными деревьями. Люди там очень простые и интересные. Они все рабочие, рыбаки и моряки. Есть целые деревни, которые занимаются только рыбной ловлей. Это очень интересное и захватывающее путешествие. Когда мы доехали до Сиэтла, мы увидели еще один интересный мир. Там много островов, которые соединены между собой морским путем. Можно погрузить машину, и они тебя перевезут на другой остров. Мы проехали все эти острова и даже доехали до границы с Канадой. Но она по понятным причинам оказалась закрытой, мы не смогли ее пересечь. Где-то недели две мы кружили по всему этому периметру, и обратно мы решили поехать не через океан, а через горы, через сам штат Невада. Это невероятная красота — пустыня, горные реки. Изначально мы планировали двухнедельное путешествие, но это невозможно — мы провели два месяца на колесах.

— Что было самым необычным, с чем вы столкнулись во время путешествия?

— Изначально мы прокладывали путь по навигатору. Он показывал, что из одной точки в другую мы доедем за два часа. Но на самом деле на эту дорогу у нас уходило около шести часов. Мы останавливались в каждом небольшом поселке, у каждого озера, у каждого порта. Мы гуляли по портам, смотрели рыболовные лодки, как люди проводят время. Каждый день ты в новом месте, в новом городе, в новой гостинице. Очень много впечатлений. С большим нетерпением жду, когда мы снова отправимся в новое путешествие.

— Помимо путешествий у вас много других занятий: стрельба, танцы, активное изучение языков. Восстанавливаясь от травмы, открыли для себя новое хобби? Помимо изучения тайского языка.

— Тайский я начала изучать раньше. В этом году мы планировали отправиться в Таиланд, где я бы практиковала свой тайский. Но пришлось отложить. Мое обучение тоже немного замедлилось. Почти каждый день мы отправляемся в тир, где тренируемся в стрельбе из пистолета и ружья, стреляем по тарелочкам. Кроме этого я решила усвоить гитару. Около месяца я занимаюсь гитарой, мне безумно это нравится. До этого я играла на укулеле, у нее четыре струны и тонкий звук. Гитара дает глубокое звучание и это другая постановка пальцев, требующая всяких изгибов. Мне нравится. Надеюсь дойти до того уровня, когда смогу свободно играть и, возможно, петь.

— С момента перехода в наилегчайший вес, со стороны кажется, что у вас не возникало ощутимых проблем ни в одном поединке. Из-за этого фанаты смотрят и думают: «А чем бой против Дженнифер Майи может отличаться от боев с Чукагян, Крамуш, Ай и остальными?» В чем вы для себя видите особенность Майи и видите ли ее?

— Бой — не только время, которое ты проводишь в клетке, это твоя подготовка, твоя концентрация. Конечно, чем больше времени ты проводишь в лагере, тем легче у тебя сложится бой. Но надеяться на это нельзя. Ты должен ожидать сложного и тяжелого боя, и это будет толкать тебя на серьезную подготовку. Если ты подумаешь: «У меня будет легкий бой. Ничего страшного», то ты не подготовишься так хорошо, как можешь. У меня нет легких тренировок, они тяжелые. Мы всегда работаем на износ, через не могу. Некоторые спортсмены говорят: «Я устал, пойду отдохну», а мы работаем так, что наше тело уже не может, но мозг заставляет его продолжать работать. Неважно как, но ты должен это делать, толкая себя изнутри. Зная, что тебе будет тяжело, ты должен каждое утро заставлять себя делать это. В этом и есть отличие, почему бои могу показаться легкими с одной стороны. Но нельзя думать, что у тебя легкий соперник. Это бой, все может произойти. Перчатки маленькие, у каждого здесь удар очень сильный, каждый очень выносливый, каждый имеет свои сильные стороны, которые использует в своем тайминге и скорости. Ты должен быть внимательным и сконцентрированным. Ожидаю от Майи серьезного сопротивления. Мы готовились к этому бою очень сильно и без поблажек.

— Сейчас вы находитесь на пике и в том возрасте, когда не принято говорить о завершении карьеры. Недавно мы видели, как боец, находившийся на пике, принял решение завершить карьеру. На ваш взгляд, должен ли боец ММА выступать, ожидая какого-то сигнала, например, по здоровью, что пора заканчивать, или ждать кого-то, кто окажется сильнее, быстрее, выносливее, или нужно уметь остановиться во время? По какому сценарию вы видите свою карьеру?

— Здесь все очень индивидуально. Здесь нет правил, и их не может быть. У нас разные судьбы, разные планы, разные мысли. Для себя изначально я думала так — пока есть потенциал, ты должен его реализовывать. В своей жизни я знаю много спортсменов, которые поспешно принимали решение об уходе из спорта, а потом, спустя несколько лет, они думают: «А не вернуться ли мне обратно? У меня так хорошо получалось, хочу снова ощутить эти эмоции». Но время прошло, подросли новые таланты, а ты растерял свою форму, пока не тренировался. И когда возвращаешься, ты уже не тот. Потом эти спортсмены жалеют, что тогда приняли это решение. Они могли сделать больше, пока были молоды, пока здоровье позволяло и они были удачливыми. Для себя я решила, что пока я чувствую, что могу и мне это не тяжело, буду выступать, чтобы потом, оглядываясь назад, сказать: «Все, что могла, я сделала».

— Многие говорят о мотивации: финансы, спортивная составляющая и прочее. В марте этого года в рейтинге лучших девушек бойцов вне зависимости от весовых категорий вас обогнала Вэйли Чжан. Насколько такие вещи способны пробуждать в вас желание что-либо доказать?

— Для меня рейтинг не имеет смысла. То, что ее поставили выше, логически никак не обосновано. Даже заморачиваться над этим смысла нет. Боевые единоборства — моя жизнь. Я занимаюсь ими уже 27 лет, очень много тренируюсь и выступаю на соревнованиях. Для меня это и есть мотивация. Мотивация — это моя семья, все вокруг спортсмены, мой тренер Павел Федотов , который умеет поддерживать во мне интерес к единоборствам. Тренировки с ним — это всегда что-то захватывающее, что-то интересное. Мы разбираем новые техники, ищем что-то новое для себя, чтобы улучшить стратегию боя. Все путешествия мы проводим вместе — я, сестра и Павел. У нас сплоченная команда, которая очень хорошо знает друг друга, мы понимаем друг друга без слов. Мой стиль жизни — уже мотивация для меня. Когда я выхожу в клетку, стараюсь показать все лучшие свои навыки. Для меня это не просто бой, в котором получаешь удовольствие, как сейчас это принято говорить. Я преодолеваю себя и делаю все возможное, чтобы выйти из клетки и сказать: «Я сделала все, что могла. Оставила там свое сердце».

— Вы деретесь в одном карде со своей сестрой Антониной. Можно ли назвать это дополнительным препятствием для вас?

— Нет, ни в коем случае. Кода мы выступали по тайскому боксу, мы часто дрались на одних турнирах. Препятствием это может стать для тех людей, которые никогда этого раньше не испытывали. Но когда у тебя большой опыт в этом, ты прекрасно знаешь, как контролировать эмоции и фокусировать внимание именно на своих задачах. Нет смысла нервничать больше, чем нужно. Ты никак не поможешь сестре. Только она может поспособствовать своей победе. Каждый из нас сфокусирован на своем выступлении, на своих эмоциях. Мы прекрасно знаем, что если будем сфокусированы только на своем поединке, это и будет той помощью, которую мы окажем друг другу.