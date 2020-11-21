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UFC избавился от звезды промоушена 

Lenta.ru 1 час назад
UFC избавился от звезды промоушена
Фото: ТАСС
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) досрочно расторг договор с бразильцем Андерсоном Силвой. Об этом сообщает TMZ.
Издание передает слова главы UFC Дэйна Уайта, который подтвердил, что 45-летний Силва покинет промоушен, несмотря на то, что по контракту должен был провести еще один бой. Так UFC избавился от одной из звезд компании — Силва становился чемпионом и десять раз защитил титул.
Ветеран UFC уступил в своем последнем поединке в рамках промоушена. 31 октября его нокаутировал спортсмен из Ямайки Юрайя Холл. Поражение стало третьим подряд для бразильца.
Одним из знаковых соперников в последних поединках Силвы стал Исраэл Адесанья. Бой продлился все три раунда и завершился победой новозеландца.
Силва известен по выступлениям в UFC и Pride. На его счету 34 победы и 11 поражений.
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