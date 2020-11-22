Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался об инициативе присвоить непобежденному чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. С подобным предложением депутат от «Справедливой России» Гаджимурад Омаров в начале ноября обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
«Хабиб молодец, сделал очень много для смешанных единоборств и вообще боев. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко. Неважно, кому из нас. Мы первооткрыватели и первые чемпионы. Федор безоговорочно опередил всех и до сих пор продолжает выступать.
Хабиб рано заявил об уходе. Нурмагомедов на пике, чемпион, добился высочайших результатов. Проводя по два боя в год, можно было еще 10 раз подраться», — сказал Емельяненко в интервью «ВсеПроСпорт».
Напомним, в октябре Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254, в третий раз защитив титул, после чего объявил о завершении карьеры. Россиянин выиграл все свои 29 боев в ММА.