«Скоро увидимся», — написал россиянин на своей странице в «Инстаграме», прикрепив к посту фото с пресс-конференции в Абу-Даби перед боем с Джастином Гэтжи , на котором изображены сам Хабиб и Уайт.

Напомним, Хабиб последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Тогда его поединок с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Нурмагомедов одержал досрочную победу во втором раунде. После, находясь ещё в октагоне, он объявил об уходе из спорта.