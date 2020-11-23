Представитель смешанных единоборств Сергей Харитонов , у которого 13 ноября произошел конфликт с другим бойцом ММА Адамом Яндиевым, обвинил противника в мошенничестве.

Харитонов заявил полиции, что в 2017 году Яндиев воспользовался его доверием и обманом получил от него более миллиона рублей. Сейчас провоохранителями проводится проверка по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает телеграм-канал Mash.

На Яндиева уже заведено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Яндиев напал на Харитонова в «Лужниках», после чего тот был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа со смещением и другими травмами.