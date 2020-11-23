Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта

Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу ММА Яндиеву

Sport24иещё 1
2 часа назад
Представитель смешанных единоборств Сергей Харитонов, у которого 13 ноября произошел конфликт с другим бойцом ММА Адамом Яндиевым, обвинил противника в мошенничестве.
Харитонов заявил полиции, что в 2017 году Яндиев воспользовался его доверием и обманом получил от него более миллиона рублей. Сейчас провоохранителями проводится проверка по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает телеграм-канал Mash.
На Яндиева уже заведено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Яндиев напал на Харитонова в «Лужниках», после чего тот был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа со смещением и другими травмами.
Яндиев также избил друга Харитонова Руслана Абдо, но тот затем отказался от претензий и помирился с оппонентом.
MMA,Видео,Сергей Харитонов,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители