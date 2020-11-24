Ян объяснил отмену боя со Стерлингом

«В совокупности были разные моменты и с визой, и с подготовкой. Решили с командой, что перенесётся бой на новый год. Большие дела, большие игры. Те, кто пишет непонятные вещи, думаю, они неуместны. Просто всему своё время. Тренировки продолжаются, всё в порядке. Просто это раньше я мог вылететь на бой, не думая ни о чем, рисковать можно было. Сейчас нужно сделать всё правильно», — приводит слова Яна Fightnews.ru.