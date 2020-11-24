В социальных сетях было опубликовано видео разговора российских бойцов Сергея Харитонова и Адама Яндиева, во время которого спортсмены сообщили, что не имеют претензий друг к другу.
Харитонов во вторник провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что помирился с Яндиевым.
"Хочу извиниться перед тобой. Ты мужчина, раз пришел сегодня. Мы с тобой говорили на эмоциях, но на эмоциях много чего бывает. Прости меня за то, что не сдержался", — сказал Яндиев на видео.
В конце видеоролика Харитонов и Яндиев пожали друг другу руки.
Ранее Харитонов получил травмы в драке после того, как вмешался в конфликт Яндиева с бойцом Русланом Абдо, выяснявшим отношения из-за денежного долга. В отношении Яндиевы возбуждены два уголовных дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью.