Яндиев винит коронавирус в скандале с Харитоновым

Победитель Кубка мира по дзюдо Адам Яндиев назвал причину в своем нападении на бронзового призёра Гран-при Pride Fighting Championships Сергея Харитонова.

«Не знаю, что так затмило мой рассудок, злость и обида за необоснованные обвинения или тяжёлая форма коронавируса, которой недавно переболел, или всё вместе. Говорят, коронавирус действует на психику», — заявил Адам.

Напомним, что на прошлой неделе в центре Москвы на 40-летнего Харитонова было совершено нападение 32-летним Яндиевым при помощи кастета, в результате чего Сергею сломали нос и повредили глаз.