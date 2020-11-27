Боец MMA нокаутировал оппонента ударом ногой в голову 

Польский боец смешанного стиля (MMA) Камиль Онищук добился победы на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в городе Лодзь. Видео опубликовано в сообществе организации во «ВКонтакте»

Польский спортсмен нокаутировал оппонента Кристиана Бьельски. Ему удался удар ногой в голову в третьем раунде противостояния. Онищук довел количество побед до восьми. При этом для поляка это стал первым триумфом в рамках российской организации.

Для дебютанта ACA Бьельски поражение от Онищука стала третьим в карьере при шести победах.