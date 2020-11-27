Футболист изобразил Хабиба и дождался реакции бойца

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32-летний россиянин поделился видео гола в исполнении Салеха и празднованием забитого мяча. Как и Нурмагомедов, форвард сперва показал на себя, сделал отрицательный жест и поднял руки к небу, символизируя благодарность богу. Точно так же действовал Нурмагомедов после побед в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Раньше вы не знали, теперь знаете», — написал чемпион UFC.

Кадр: @khabib_nurmagomedov

В комментариях к его посту Салех разместил молитвенное выражение «Аль-Хамду ли-Ллях».