Дерзкое колено грузинского бойца принесло ему очередной досрочный финиш. Роман Долидзе остался непобеждённым.

Любителей смешанных единоборств UFC порадует очередным турниром в ночь на 6 декабря по московскому времени. Ивент пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Главным событием вечера станет бой в среднем весе между шведом Джеком Херманссоном и итальянцем Марвином Веттори. Нельзя наверняка предположить, что покажут нам бойцы, у которых в статистике сборная солянка из различных способов побед в сочетании с поражениями. Но однозначно можно рассчитывать на досрочное завершение поединка другим участником главного карда. Речь идёт о непобеждённом грузинском бойце Романе Долидзе.

Бой на UFC Fight Night 6 декабря станет для Долидзе вторым в UFC. Сейчас он обладает рекордом 7-0, причём ни один его поединок не дошёл до решения. Дебютировал Долидзе в промоушене Даны Уайта весьма ярко: он нокаутировал в первом раунде уроженца Дагестана Хадиса Ибрагимова. Последний — к слову, бывший чемпион М-1 Global — изначально подавал большие надежды, но, к сожалению, в UFC проиграл оба боя. Как ни пытались фанаты Хадиса верить в лучшее, сбыться их мечтам не было суждено и в этот раз. Слишком жёсткий и голодный соперник достался Ибрагимову.

Первые пару минут поединка бойцы изучали друг друга и в основном выбрасывали лоу-кики. Долидзе пытался провоцировать Ибрагимова: мол, давай, иди сюда, покажи, что ты умеешь. В один момент даже опустился на канвас и пытался заманить дагестанца в партер — грузин очень хорош в грэпплинге и три победы одержал сабмишнами. Попытка не удалась, и рефери попросил Долидзе встать. Боец тут же продемонстрировал, что это для него не проблема, и выбросил мощнейшее колено. Удар пришёлся Ибрагимову точно в челюсть, и он упал на канвас. Долидзе нанёс ещё несколько добивающих ударов, прежде чем судья Хёрб Дин остановил бой.

Интересно, что Роман Долидзе в прошлом профессионально играл в футбол в клубах Турции. Работать ногами, как мы видим, он не разучился. Увидим ли мы 6 декабря ещё один сумасшедший досрочный финиш в исполнении грузинского бойца?