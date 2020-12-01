Нурмагомедов открыл новый бизнес

Сегодня — тот самый день. Как говорят на Западе, Today Is the Day. День большого запуска нашего оператора Eagle Mobile! Я действительно долго работал над тем, чтобы сервис был таким, каким я бы хотел пользоваться сам. Удобным для каждого, понятным для всех, честным и ответственным. Пока только Москва и область, но другие регионы не за горами. Это интересная и новая для меня задача, но тем лучше — ведь я уважаю достойные вызовы. Сегодня мы начинаем оформление SIM-карт, а значит, большое путешествие начинается. Присоединяйтесь, буду рад каждому! — написал Хабиб на своей странице в Instagram.