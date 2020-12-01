«Включение ММА в Олимпиаду — одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе (в 2028 году. — Прим. «Чемпионата») у нас есть большие шансы продвинуть ММА.