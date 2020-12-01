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Нурмагомедов пообещал уговорить президента МОК включить MMA в программу ОИ 

Чемпионат.com и ещё 7 1 час назад
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что постарается сделать так, чтобы смешанные единоборства попали в программу Олимпийских игр. По его словам, он встретится с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, чтобы обсудить этот вопрос.

«Включение ММА в Олимпиаду — одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе (в 2028 году. — Прим. «Чемпионата») у нас есть большие шансы продвинуть ММА.

Единственный вопрос — в жестокости вида спорта. На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, в плане интереса для телевидения ММА, думаю, если войдут в программу Олимпиады, то будут на одном уровне с футболом и лёгкой атлетикой по интересу», — цитирует Нурмагомедова «Спутник Узбекистан».

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Комментарии 2
MMA , Видео , Томас Бах , Хабиб Нурмагомедов
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