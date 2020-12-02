Звезда YouTube намерен «уничтожить» Макгрегора на ринге 

Звездный YouTube-блогер Джейк Пол заявил о намерении провести боксерский поединок против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Блогер заявил, что его менеджеры уже связались с представителями ирландского спортсмена.
«Я собираюсь уничтожить Макгрегора на ринге», — цитирует Пола TMZ.
Блогер провел поединок в андеркарде боя бывших чемпионов мира по боксу Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего 29 ноября. Пол нокаутировал бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нэйта Робинсона.