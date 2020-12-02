«Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») предложит деньги. Соперником удивить тяжело. Кого он мне предложит? Обоих — и Макгрегора, и Порье — придушил, что мне с ними выяснить? Спортивного интереса там нет, они оба сдались мне. Лошадь не бегает, пока осёл не выиграет.