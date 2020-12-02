Нурмагомедов объяснил свои высказывания о Макроне 

«Когда я читаю чьи-то высказывания о религии, то считаю их радикальными. У меня такое мировоззрение. Кто-то же их считает нормальными. Не будет мусолить эту тему. Мне сложно постоянно высказываться по тому или иному вопросу, но молчать тоже иногда бывает неправильно», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.